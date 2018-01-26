【西證國際】盤勢分析



◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，美國總統特朗普表示希望美元強勁，與此前美國財長觀點相左。道瓊斯指數上升 0.5% 至 26,393 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,839 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,411 點。特朗普今天將於達沃斯世界經濟論壇發表講話。

油價週四下跌，因美元上漲。紐約 3 月期油下跌 0.2% 至每桶 65.51 美元。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.5% 至每盎司 1,368.0 美元。

香港和內地股市週四下跌。黃金股及航空股向好；思捷環球（330.HK）發佈盈利預警，股價大跌 16.2%，拖累國際消費品股跑輸大市。個股方面，美高梅中國（2282.HK）旗下新賭場 “美獅美高梅” 獲批 125 張賭桌遜於市場預期，並延期至 2 月開業，股價下跌 7.4%；都市麗人（2298.HK）發佈盈利預喜，股價跳漲 19.6%；東方電氣（1072.HK）料 2017 將扭虧為盈，股價上漲 9.0%。恒生指數下跌 0.9% 至 32,654 點，國企指數下跌 1.7% 至 13,388 點，香港股市成交金額減少 0.1% 至 1,877 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 3,548 點，滬深兩市成交金額減少 3.6% 至 5,755 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇新城發展控股（1030.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增加至少 100% 至不低於 27.7 億元人民幣（上半年股東應佔溢利按年倒退 27.1% 至 3.6 億元人民幣），主要受惠於預期附屬公司新城控股（601155.CH）因房地產項目結算金額按年大增令其股東應佔溢利錄得增長所致。現價相當於不高於 12.5 倍 2017 年市盈率。

◇恒投證券（1476.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長約 50% 至 6.8 億元人民幣（上半年按年上升 83.2% 至 3.6 億元人民幣），主要因公司自營業務盈利大幅提升及經紀業務較好的完成經營目標。現價相當於約 10.5 倍 2017 年市盈率。

◇維達國際（3331.HK）公佈 2017 年業績，收益為 135 億港元，同比增長 11.9%（自然增長率為 8.5%）。雖然其他收入按年增加 6,873 萬港元，但由於毛利率按年下降 2.0 個百分點，加上銷售及推廣成本同比上升 13.4%，股東應佔溢利為 6.2 億港元，按年倒退 5.0%，差於市場預期約 7.5%。建議派發末期股息 14.0 港仙，同比增加 16.7%，全年股息為 19.0 港仙，按年上升 11.8%。現價相當於 29.5 倍 2017 年市盈率，由於木漿價格持續走高，木漿成本將持續為公司帶來壓力，現估值一般。

◇龍昇集團（6829.HK）為一間成立已久的香港地基工程服務分包商，主要承接挖掘及側向承托與樁帽工程、處置打樁的挖掘物料及配套服務（包括拆除側向承托、地盤平整、紮固鋼筋及地盤清理），前者收入佔比超過 90%，而三種地基工程服務毛利率相若。公司五大客戶佔總收入超過 95%，其中最大客戶為泰昇，為香港國際建投（687.HK）的附屬公司，佔公司總收入超過 65%。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 4.7、6.2 及 5.9 億港元；股東應佔溢利分別為 1,378、4,402 及 4,734 萬港元。2018 財年上半年（截止 2017 年 9 月 30 日）公司收益同比大升 66.6% 至 4.6 億港元，而股東應佔溢利為 3,263 萬港元（上市費用 920 萬港元），按年增長 40.8%。公司手頭尚未確認為收益之訂單約 5.4 億港元，預期將於 2018 財年下半年及之後確認為收益。公司今天起至 1 月 31 日招股，預計 2 月 8 日上市，招股價介乎 0.3-0.4 港元，淨集資額約 8,110 萬港元（招股價中位數），市值介乎 3.6-4.8 億港元，相當於 7.6-10.1 倍 2017 財年市盈率。鑒於 2018 財年上半年業績良好，現估值合理。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

