中國央行研究發行數字貨幣

中國人民銀行副行長范一飛，以“關於央行數字貨幣的幾點考慮”為題發表評論文章，重點節錄如下:

近年來，各主要國家和地區央行及貨幣當局均在對發行央行數字貨幣開展研究，新加坡央行和瑞典央行等已經開始進行相關試驗，人民銀行也在組織進行積極探索和研究。本文提出了有關我國央行數字貨幣發行安排的一些思考。

中國人民銀行副行長范一飛

一、中國央行數字貨幣應採用雙層投放體系

大國發行央行數字貨幣是一個複雜的系統工程。比如，需要考慮網路覆蓋不足的偏遠地區的使用問題。為提升央行數字貨幣的便捷性和服務可得性，增強公眾使用意願，可考慮採用雙層(two-tier)投放，來應對上述困難。

綜上，“中央銀行-代理投放的商業機構”的雙層投放模式是既適合我國國情，又能夠充分利用現有資源、調動商業銀行積極性的選擇。首先，不改變流通中貨幣的債權債務關係。為保證貨幣不超發，代理投放機構需要向央行按100%全額繳納準備金。所以，公眾所持有的央行數字貨幣依然是中央銀行負債，由中央銀行信用擔保，具有無限法償性。其次，不改變現有貨幣投放體系和二元帳戶結構，不會構成對商業銀行存款貨幣的競爭，不會增加商業銀行對同業拆借市場的依賴，不會影響商業銀行的放貸能力，也就不會導致“金融脫媒”現象。再次，由於不影響現有貨幣政策傳導機制，不會強化壓力環境下的順週期效應，因此也不會對現行實體經濟運行方式產生負面影響。最後，該模式更有利於發揮央行數字貨幣的優勢，節約成本、提高貨幣流通速度，提升支付便捷性和安全性。此外，由於具有央行背書的信用優勢，有利於抑制公眾對私有加密數字貨幣的需求，鞏固我貨幣主權。

二、在雙層投放體系安排下，我國的央行數字貨幣應以帳戶松耦合的方式投放，並堅持中心化的管理模式

在松耦合帳戶體系下，可要求代理投放機構每日將交易資料非同步傳輸至央行，既便於央行掌握必要的資料以確保審慎管理和反洗錢等監管目標得以實現，也能減輕商業機構的系統負擔。

三、中國現階段的央行數字貨幣設計應注重M0替代，而不是M1、M2替代

現有紙鈔和硬幣的發行、印製、回籠和貯藏等環節成本較高，流通體系層級多，且攜帶不便、易被偽造、匿名不可控，存在被用於洗錢等違法犯罪活動的風險，實現數位化的必要性與日俱增。另外，非現金支付工具，如傳統的銀行卡和互聯網支付等，都基於帳戶緊耦合模式，無法完全滿足公眾對易用和匿名支付服務的需求，不可能完全取代M0，特別是在帳戶服務和通信網路覆蓋不佳的地區，民眾對現鈔的依賴程度仍然很高。央行數字貨幣保持了現鈔的屬性和主要特徵，滿足了便攜和匿名的需求，將是替代現鈔的最好工具。

正因為央行數字貨幣是對M0的替代，不應對其計付利息。為配合反洗錢等相關工作，可要求相關機構就央行數字貨幣的大額及可疑交易向央行報告。必要時，也可考慮對央行數字貨幣的兌換實現分級收費，對於小額、低頻的兌換可不收費，對於大額、高頻兌換和交易收取較高費用以增加兌換成本和制度摩擦。在利率零下界的情況下，這種安排還可為央行實施負利率政策創造條件。

四、對央行數字貨幣載入智能合約應保持審慎態度

載入除法定貨幣本身功能外的智能合約，將影響其法償功能，甚至使其褪化為有價票證，降低我國央行數字貨幣的可自由使用程度，也將對人民幣國際化產生不利影響。還會降低貨幣流通速度，影響貨幣政策傳導和央行履行宏觀審慎職能。同時，還可能侵犯公民隱私權，不利於個人權益保護。

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