〈財報〉星巴克Q4營收未達標 目標十年內中國門市翻3倍

星巴克咖啡 Starbucks (SBUX-US) 週四 (25 日) 盤後公佈財報。第 4 季表現不佳，及對於 2018 年整體銷量的前景保守，使股價盤後下跌 4.31% 來到每股 57.94 美元。

星巴克股價日線趨勢圖

據星巴克 Q4 財報顯示，往年業績較佳的北美市場銷量，在去年 Q4 並未出現明顯提升，美洲區域旗艦店同店銷售增長僅為 2%，而這個營收只反映了「食物」類別的新產品線，客流量大致維持。《Consensus Metrix》分析師原本預計營收應成長 3.3%。

同時，市場人士表示，星巴克分店設立的位置過於密集，導致同一條街道上會出現 2 家的情況。對此星巴克高層否認分店密集，已對門市銷量造成侵蝕。

目前全美星巴克約有 14000 間門市。

據星巴克第 4 季財報顯示：

- 營收為 61 億美元，較市場預期的 62.04 億美元低。

- EPS 則為 0.65 美元，較市場預期的 0.57 美元高。

星巴克執行長 Kevin Johnson 在週四 (25 日) 的財報發布會上表示，網路通路的崛起影響到了實體店的銷量，而下午及晚間時段的客流量也有下滑的趨勢。星巴克預計 2018 年同店營收成長在 3% 水位上下。

星巴克財務長 Scott Maw 則表示，星巴克未來將會節省支出，同時關閉低毛利及表現不佳的門市。Maw 也不排除完全撤出不賺錢產品線，如先前關閉的 Teavana 連鎖茶店。

星巴克並表示，未來公司經營策略將瞄準中國市場，希望十年內將中國現有的 3000 多間門市翻 3 倍。上一季星巴克中國同店營收成長了 6%，而併購的 1300 間門市也使營業利潤成長至 22.5 億美元，較去年同期的 7.52 億美元多。