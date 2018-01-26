能對抗所有流感病毒株！Inovio研發出萬用型流感疫苗

美國小型藥廠 Inovio Pharmaceuticals (INO-US) 宣稱研發出試驗性的流感疫苗，目前經過實驗室動物實測，該疫苗能夠對抗所有流感重症的病毒株，激勵公司股價本周已漲 16%，但以最近 5 美元股價計算，這家市值不到 5 億美元的小公司想要將頭一款產品推進市場前，還要經過多年臨床試驗並籌措額外資金。

目前的流感疫苗只能保護人類免於 3、4 種病毒株的攻擊，今年由於世界衛生組織 (WHO) 預測失準，流感疫苗效力從原本的六七成下降至三成，若真出現萬用型流感疫苗，勢必為全球福音。Inovio 研究人員戮力多年研發的新疫苗使用合成的 DNA 抗原，可以激發免疫系統對抗流感、茲卡病毒或甚至癌症。

該公司周二發表消息，其研究結果獲醫學期刊《Vaccine》刊載，內容提到該合成疫苗保護了數種研究室動物不受「過去一百年來所有主要致死性 H1N1 流感病毒株的感染，其中包含 1918 年引起『西班牙流感』的病毒株。」

然而，該公司 2017 年約莫 4000 萬美元營收都來自政府補助或大藥廠合作夥伴如 AstraZeneca (AZN-US)、Roche Holding (RHHBY-US) 和 Regeneron Pharmaceuticals (REGN-US)。該公司資產負債表上僅有價值一兩年的現金，所以如果想要推行任何產品上市，勢必須籌措更多資金。

H.C. Wainwright 分析師 Raghuram Selvaraju 給與該公司「買進」的股票評級，目標價為 13 美元，主要看好該公司成功開發 HPV 疫苗的可能性，因 Inovio 的 HPV 疫苗已經展開臨床測試的最後階段，但他也樂見該公司周二發布的萬用型流感疫苗訊息，。

週二交易，Inovio 股價跳漲 24%，但隨後週三吐回 11% 漲幅，週四僅 0.88% 小幅上升，收 5.135 美元。