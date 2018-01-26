【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆新台幣強升，台股震盪百點

美元走弱，新台幣強勁升值，加權指數早盤上漲逾百點，隨後拉回，盤中指數回落平盤之下，收盤上漲逾 13 點。終場台指期上漲 29 點 (+0.26%)，逆價差 11.95 點，電子期下跌 1.6 點 (-0.34%)，逆價差 1.18 點，金融期上漲 7.2 點 (+0.58%)，逆價差 2.98 點，非金電期上漲 120 點 (+0.95%)，逆價差 0.94 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 1524 口，淨空單部位 735 口；投信淨空單增加 1176 口，淨空單部位 34311 口；外資淨多單增加 5273 口，淨多單部位 46835 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長上影線紅 K 棒，收盤價仍在 5 日均線之下，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能擴大到逾 1606 億元，外資上市現貨買超金額約 67.52 億元，期貨未平倉淨多單 46835 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.63 變動到 1.66，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 153,156 口。

