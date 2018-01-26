【統一證券】盤前分析－指數創高拉回是常態，布局業績類股是王道



◆盤勢分析

亞幣強勢走升帶動資金行情延續、台灣經濟數據及企業獲利展望均佳，雖高檔偶有震盪，後市表現仍應樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。在美國川普政府關門危機解除後，市場轉而關注陸續公布的企業財報及經濟數據。目前在標普 500 企業中已有 101 家公布財報，其中高達 82 家繳出優於預期的表現，比率為近來財報季最佳；由於稅改政策的效應帶動企業獲利成長，進而傳導至加大投資拉動美國本土就業及消費力走揚，且 IMF 調升美國 GDP 展望也有利市場樂觀氣氛，將激勵美國股市多頭氣氛延續。

第二、在北京舉行的高通中國技術峰會上，高通宣布將與 Lenovo、OPPO、Vivo 和小米簽署合作備忘錄，四家公司表示將於三年內向高通採購不低於 20 億美元的射頻前端元件；且高通同時宣布了 5G 領航計畫，最早將於 2019 年推出符合 5G 標準的商用終端。在高通領銜打響 5G 通訊網路第一槍後，可望帶動網通相關需求之供應鏈類股後勢。

第三、技術面觀察。昨日台股呈現高檔盤堅震盪格局，市場消化前日長黑 K 套牢賣壓，使盤中震盪劇烈，但短中長期均線多頭架構未變，量價配合得宜，周 KD 及 MACD 維持多方趨勢，雖指數創高後短線震盪難免，仍應趁低擇優布局。

第四、昨日盤面觀察。IC 設計服務商世芯 - KY 公布去年自結獲利 5.05 元，合乎市場預期，且今年在 HPC 訂單帶動業績展望強勢下，股價漲停鎖死作收；市場傳聞亞光打入亞馬遜無人商店供應鏈，使股價強勢漲停；在多日的強勢走升後，昨日矽晶圓族群集體短線拉回，環球晶、台勝科、合晶均跌幅超過 3%。

