昆侖國際金融(06877-HK)發行2億元可換股債券

昆侖國際金融(06877-HK)公布，發行本金額2億元可換股債券，認購人為BC Global Fund SPC 及 PA Investment Funds SPC，可換股債券年利率7.5%。

假設債券按換股價每股換股股份0.613元獲悉數轉換，該公司將配發及發行合共約3.26億股換股股份，相當於已發行股本約16.05%；及擴大後之已發行股本約13.83%。換股價較昨日收市價每股0.58港元溢價約5.7%。所得款項淨額將約為1.99億元，擬將估計所得款項淨額用於投資金融資產及用作營運資金。

建議向該等BC Global Fund SPC 及 PA Investment Funds SPC發行債券可提供良機邀請該等認購人成為公司之策略性投資者。董事認為，由於發行債券對公司現有股東之持股量並無即時攤薄作用，而根據債券應付之利息較銀行借貸更為穩定及更能預測，因此為合適之集資方法。

BC Global Fund SPC 及 PA Investment Funds SPC主要從事投資債券。拔萃國際資產管理有限公司，一家提供金融服務(包括資產管理服務)之持牌公司，擔任BC Fintech Fund SP之投資顧問。中國平安證券(香港)有限公司，一家提供金融服務(包括資產管理服務)之持牌公司，擔任PA High Technology Fund SP之投資顧問。

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