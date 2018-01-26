維達國際(03331-HK)年度賺6.2億 末期息每股14仙

維達國際(03331-HK)公布，截至2017年12月31日止全年公司權益持有人應佔溢利6.2億元，按年跌4.98%，每股基本盈利0.526元。建議末期股息每股14仙(2016年度為12仙)，派息率將為36.1%(2016年度為28.4%)。

公司業績中提到，儘管木漿成本高漲，通過積極的成本管控、營運效能提升及有效的融資策略，集團收窄了經營溢利率及淨利潤率的下行壓力，毛利率下降2.0個百分點至29.7%。淨利潤率下降0.8個百分點至4.6%。

總收益上升11.9%(自然增長率1：8.5%)至134.86億元。中國內地全年收益自然增長率為11%。就業務分部而言，紙巾及個人護理分別佔總收益的81%及19%。在銷售渠道方面，來自傳統經銷商、重點客戶超市大賣場、商務客戶及電商之收益分別佔39%、26%、14%截至2017年12月31日，維達的造紙設計年產能達110萬噸。於2018年下半年，集團將於湖北增加12萬噸產能，並於陽江的第十家工廠增加60,000噸產能。2018年年底總產能將達128萬噸。

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