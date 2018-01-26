來自火星的恰恰 2000安200轟不是夢

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔日前出席第一屆大專系際盃賽事宣傳活動，他被問到退休一事，恰恰一如往常發揮「恰式幽默」，不但自己說：「35 歲後每一年都有可能退休」，也自認想要達到 2000 安、200 轟的人生目標。

如果說「台灣巨砲」陳金鋒的引退讓不少球迷動容，那台灣隊長「火星恰」若也引退，相信不少中信兄弟球迷可能也無法接受這樣的事實。

這幾年的恰恰出賽時間的確不多，跟過去比起來，或許是火力明顯變弱，招牌的反方向全壘打也不復以往，去年是他加入職棒以來，生涯首次打擊率沒破 3 成，全壘打產量更是只剩 2 支，不過好消息是，恰恰也找到如何跟過去招手，因為他正找尋新的「恰式打法」。

生涯 17 年都待在兄弟，恰恰累積 1600 場出賽，1853 支安打，184 轟，225 次盜壘，都是現役球員最多，但年紀是球員最大的敵人，39 歲的恰恰，也要接受遲早會離開球場的一天。

距離生涯第 18 季只剩下不到一周的時間，恰恰也跟著合庫隊訓練，抽空舉辦棒球營，關心弱勢團體，雖然去年球季他因傷只有出賽 81 場，但恰恰仍在季後賽復出，並再度帶領中信兄弟打總冠軍賽。

恰恰能否在今年就達標 2000 安？甚至挑戰生涯自 2009 年後，單季再度有 15 轟以上演出，更重要的帶領中信兄弟拿到睽違 8 年的中職總冠軍？或許是球迷最想看到他說「再見」的方式。

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