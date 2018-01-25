【亞洲投顧】寶得富股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

主力股陸續轉強，智原，欣興，強茂

今天大盤量增上沖下洗，多方格局急跌緩漲，所以現在還是多方控盤，這幾天一直提醒大家，大盤短線上漲幅有點大，而且法人期權籌碼都偏空佈局，要小心短線震盪，昨天直接回測支撐，現在大盤觀察 11030 點缺口沒有被帶量回補的話，多方強勢攻擊，持續佈局籌碼穩定的主力股。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，佈局的 3026 禾伸堂，獲利放口袋，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，重新進場佈局，昨天開盤直接買進 3035 智原，現買現賺漲停，今天換 3037 欣興和 2481 強茂轉強，龍哥還要佈局一檔新主力股，準備起漲，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 5272 口，自營商期貨空單增加 1559 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單增加，不過選擇權賣權也很多，避險狀況明顯，自營商選擇權短線偏多，回測過後，多方籌碼連續增加，盤勢應該還有高點。



2481 強茂先轉強，再換 3035 智原和阿信~ 4725 信昌化以及華哥~ 2367 燿華轉強，又換 2353 宏碁和 3037 欣興轉強，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

3035 智原，2353 宏碁，6147 頎邦

2481 強茂，3006 晶豪科，3034 聯詠

3611 鼎翰，3037 欣興，3044 健鼎

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 11030 點移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 11030 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估