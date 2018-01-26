【永豐期貨】台指選擇權盤前－電子股上演大怒神 台股攻高失利

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 24 點至 11149 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 16.95 點，電子期逆價差擴至 - 1.23 點，金融期逆價差擴至 - 2.98 點。現貨部分，三大法人買超 43.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2573 口至 11789 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5273 口至 46835 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3020 口至 7309 口。

週三美國費半指數重挫 2.3%，早盤權值股台積電一甩昨日疲弱走勢反彈衝高，金融類股也同步轉強，推升指數一度大漲逾百點臨近前波高點，惟指數臨近前高賣壓出籠，加上追價買盤後繼無力，台股三王紛紛收斂漲勢，壓低指數反轉走跌回落平盤附近整理，終場加權指數上漲 13.79 點或 0.124%，收在 11165.95 點，成交量能 1608.1 億，較前一日增加 127.26 億。今日新台幣大幅走升創 5 年來新高，直逼 29 元關卡，熱錢行情持續延燒。籌碼面觀察，外資在現貨方面連續九日買超台股，且今日台指期貨淨多單加碼 5 千餘口，顯示外資仍維持偏多看法。技術面觀察，大盤以帶長上影線紅 K 棒連 2 日失守 5 日線，今日多空交戰劇烈，指數上沖下洗震盪 136 點，5 日線得而復失，且成交量能衝破 1600 億之上，市場多空看法分歧。整體而言盤面仍由多方掌控，但短線波動加劇需留意追高風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11500 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.63 升至 1.66，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.45% 降至 9.38%，賣權平均隱含波動率由 11.8% 升至 12.15%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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