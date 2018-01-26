【大慶證券】投顧盤前－外資偏多  短線震盪再攻



◆盤勢分析

昨日美道瓊在開拓重工與 3M 財報較預期強勁的激勵下，上漲 140 點再創收盤新高，反觀費半在科技股續弱下，下跌 1.69% 表現最弱。美元指數昨日逆轉收紅，收盤留長下影線，盤中一度創低來到 88.43，主要原因在於總統川普打臉財長梅努欽的言論，川普稱強勢美元才是他最終希望看到的結果，而非弱勢美元有利美國的言論，在川普的表態下，昨晚美元壓低後見到買盤湧入，然因整體技術面偏弱，91 以上仍為大頭部型態，在反彈未站上前，美元偏弱趨勢不變。

美元指數跌破 90 元大關，代表熱錢持續流入新興市場，推升亞洲股匯市走強，其中台幣再升 2.3 角，來到 29.069 兌一美元，為近 5 年新高紀錄。在熱錢流入下，台股早盤一度走揚，但隨即遭遇賣壓使漲幅收斂，收在 11165 點，成交量 1638 億。昨日台股留長上影線，顯示上檔賣壓較重，短線可能將維持震盪局面。所幸外資依舊偏多操作，除了現貨買超 57.99 億，連 9 個交易日買超外，多單加碼 5272 口，淨多單回升至 46835 口，外資偏多有助台股後續攻堅，短線只要 10 日均線未有效跌破，研判強多格局不變，短線震盪後仍有機會再攻。

觀察盤面，除電子股持續輪動外，原物料類股有轉強的跡象。二線光學股先前漲多回檔整理，昨日市場傳亞光打入亞馬遜供應鏈，股價應聲漲停，激勵二線光學股如揚明光、今國光等上漲。在指數來到高檔之際，盤面進行位階上的調整，資金由位階高的類股流向位階低的族群，因此，位階低，同時具備基本面的個股，短線上有機會受市場資金青睞而逆勢走揚，相關族群包括 3D 感測、IC 設計、5G、車電、電動車、LED、AI 等。傳產部分，受惠美元走弱，原物料報價大幅攀升，原油上漲 1.77% 突破每桶 65 美元關卡，鎳價亦上漲 5.64% 來到今年新高，激勵塑化的台塑四寶紛紛走高、不鏽鋼的大成鋼、彰源、新鋼… 等也有表現，相關族群在經過休息後，技術指標回到相對低位，且法人持續買超，在原物料報價維持高檔下，短線有機會接棒上攻，相關類股可參考塑化、鋼鐵、食品、紡織等。

