不斷進化的電玩遊戲童子賢：產值驚人將超越筆電

台北國際電玩展今（25）日開幕，台北市電腦公會理事長童子賢表示，電腦遊戲推陳出新，從獨立機台到手遊與 AR/VR 不斷進化，其中發展出的產值十分驚人。預估到了 2020 年，遊戲產值將達到 1435 億 美元 ，而這個金額已經遠遠超過筆記型電腦的產值。

台北國際電玩展今日登場，以「遊戲無極限 」Game Unlimited 為主題。台北市電腦公會理事長童子賢表示，電腦遊戲是很迷人的，他以自己成長歷程為例，遊戲可以是陪伴，也有娛樂與教育的功能，是可以帶來歡樂與挑戰的世界，且現在更能帶來更多就業與產值。

童子賢說，電腦遊戲從獨立機台、到掌上型、桌機、手遊，再搭配 AR/VR 技術，整個遊戲產業不斷進化。遊戲呈現更豐富的樣貌，而發展出的產值也相當驚人。根據 NEW ZOO 統計，2017 年全球遊戲產值達 1160 億美元，而電腦公會預估，到 2020 年，遊戲產值將達到 1435 億美元，這個金額已經遠遠超過筆記型電腦的產值。

另外，電玩展今年也展現了電競熱，童子賢感謝立法院三讀通過，將電競納入運動比賽項目，使其產業法律位階改變，呼籲社會能改變對電競業、電競選手的刻板印象。同時，他也提到隨著電競熱，筆電產業近 2 年也開始回溫，再加上手機結合 AI、物聯網等趨勢，整個產業都有了新機會。

2018 台北國際電玩展今日在台北世貿一館登場，展期自 25 日到 26 日，玩家區為 26 日到 29 日，共有 28 個國家，近 400 家業者參與，高達 2000 個攤位，推出超過 200 款的新遊戲。其中商務區匯聚 24 國、175 家獨立遊戲團隊。玩家區總計 19 國、88 家獨立遊戲團隊，而台灣以 40 件作品為單一國家最大宗。

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