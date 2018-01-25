視察狗年生肖套幣銷售談及新台幣 彭淮南：你去問川普

央行 25 日委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售第 3 輪生肖紀念套幣系列第 2 套「戊戌狗年生肖紀念套幣」12 萬套，每套售價新台幣 1800 元，價格與數量均與去年發行的雞年生肖套幣相同，這次同樣採現場排隊方式販售，每人每次限購 1 套。

這次狗年生肖套幣採銀幣（面額新台幣 100 圓）及銅合金幣（面額新台幣 10 圓）各 1 枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀 1 英兩，正面以局部鍍金的中型犬圖樣為主題，背面為常見於台灣廟會各項慶祝活動的三太子神將陣頭；銅合金幣正面以太極意象描繪生肖「狗」，背面則為部分上彩的「蘭花」。

台銀總行 25 日也出現排隊人潮，但相較過去似乎人潮少了一些，總行配售 2200 套，但不到 9 點半就已進入第二輪排隊民眾購買。排在隊伍前面的民眾許先生認為，套幣買氣差應與陸客不來、比較沒有市場有關係，至於早上 5 點多就來排隊的蕭先生則說，去年雞年套幣開始購買，但僅買一套。

由於這次狗年套幣也是彭淮南任內發行的最後一套生肖套幣，開賣不久，央行發行局長施遵驊就先前往台銀總行了解銷售情況，彭淮南則在行政院會結束後，約在上午 10 點 40 分左右也親自來到台銀視察，不少正在排隊等買套幣的民眾，也開心搶著要跟彭淮南握手。

至於近來新台幣狂升，並創 5 年新高，彭淮南在現場也被媒體問到會不會擔心新台幣升太多？彭淮南則神回應：「你去問 Trump（美國總統川普）」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』