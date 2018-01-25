2017經濟成長喜出望外 孫明德：2018要居高思危

台經院今（25）日發布景氣動向，預測 2018 年國內實質 GDP 成長率為 2.34%，較 2017 年 11 月預測上修 0.04 個百分點，預估台灣今年經濟成長幅度可望維持一定的動能。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，2018 年台灣要「居高、思危」，上半年股市高，匯率也高，但是下半年要注意貿易戰及貨幣戰，建議政府衝內需之餘，前瞻基礎建設預算趕快過，讓內部企業投資適時接手，對台灣會是一件好事。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，2017 年是喜出望外的一年，去年初預期成長率只有 1.8%，最後到了 2%，甚至是 2.5%，尤其到了第三季來了一波急單，國際上 OECD 45 個會員國裡面，33 個高成長、12 個低成長，邁入全面成長的階段，也帶動了台灣經濟成長的表現。

雖說 2017 年是喜出望外的一年，但是展望 2018 年，孫明德認為要「居高、思危」，居高是指股市高、匯率高，這些高再高也高不上去，所以要注意幾個大危機，「貿易戰就在你旁邊」，台灣的強項跟中國大陸的強項是一樣的，所以美、中一旦貿易戰，台灣一定會被拖進去，這是第一個危。

第二個危是「金融面的危機」。孫明德表示，因為貨幣政策正在開始緊縮，美國之後接下來是歐洲、日本，這些國家只要嚷嚷著要升息，它的貨幣就升值。綜觀貿易戰及貨幣戰的因素，下半年馬上就會有很大的不確定性。

孫明德強調，今年上半年要居高，下半年要思危，要特別小心經濟的陡坡，重要的是政府要衝內需，再來是前瞻基礎建設，預算趕快過，內部投資適時接手、接棒的話，對台灣會是一件好事。

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