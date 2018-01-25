中美貿易戰開打孫明德：台灣會被捲入

台經院今（25）日發布最新經濟預測，預估 2018 年國內實質 GDP 成長率為 2.34%。台經院景氣預測中心主任孫明德對於 2018 抱持樂觀看法，不過提到中美貿易戰，他指出，美國已經開始掀起貿易戰了，接下來可能會牽扯到更多重要的出口商品，一旦台灣被捲入的話，對台灣下半年的經濟成長就會有影響。

台灣經濟研究院今日發布「國內總體經濟預測報告暨景氣動向調查報告」，觀察近期國際經濟情勢，主要預測機構像是世界銀行、環球透視與國際貨幣基金組織更新的預測數據，顯示 2018 年全球經濟將優於 2017 年，因此台經院預測，2018 年國內實質 GDP 成長率為 2.34%，較 2017 年 11 月預測上修 0.04 個百分點。

雖說 2017 年是喜出望外的一年，但是展望 2018 年，仍有部分不確定因素影響景氣，包括美國總統川普積極推動稅改、金融鬆綁、基礎建設等政策，未來可能在減稅及金融鬆綁激勵下，帶動一波赴美投資或資金移動的熱潮。

提到中美貿易戰，孫明德表示，美國已經開始掀起貿易戰了，現在還只是針對洗衣機和太陽能面板，接下來可能就會牽扯到台灣很多重要的出口商品，像是鋼鐵、汽車零組件，或是電子產品。

孫明德提到，一旦是這些是台灣出口值比較大的商品被捲入貿易戰的話，對台灣下半年的出貨旺季會更加的不利。

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