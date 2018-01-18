【羅際夫專欄】狂升暴貶的南非幣 這基金該投資嗎？

最近應邀參加幾場講座，有個問題，一直有人問，我想可能有很多人也關心，所以今天就來寫這個，什麼問題呢？就是南非幣計價的基金該投資嗎？

根據現場的「市調」，會來問這問題的多半都是手上有相關的投資標的，少數是看到最近南非幣又升值了，想要進場試試身手。

在講答案前想先來說說歷史，多年前南非幣的定存利率都在 10% 以上，甚至一度超過 15%，於是很多人被「高利」吸引去做了南非幣的定存，但人算總不如天算，等到定存到期時，利息是賺到了，但南非幣卻大貶，貶到讓投資人利息都賠進去不打緊，連本金都大打折，此時要他們認賠出場，不甘心啊！

於是各金融通路與基金公司很「貼心」的為客戶找出路，設計了以南非幣計價的基金，讓客戶把這些南非幣直接轉到基金標的，至少不用馬上實現虧損，也想藉基金的收益多少彌補損失。

但投資市場就是任性，那能你想要它怎麼走就怎麼走，後來雖有短暫看到南非幣升值，基金也賺錢了，稍稍寬了心，但不久後，南非幣又「故態復萌」照跌不誤。有人就這樣被打了兩巴掌，心裡暗唸：早知道當初就認賠出場了。為什麼要說故事，因為這樣的情節在這七、八年來不斷重播。

故事說完來講答案吧！先問自己一個問題，你投資基金最重要的是要賺「績效」還是「匯率」，你可能會說，兩個都要賺，廢話，我也想！我說的是優先考量，答案當然是「績效」啊，如果你想靠匯率賺錢，去做外匯相關操作就好了，不必依附基金來達到這目的。所以，如果你投資基金時一心想的是要賺「匯率」時，就已是本末倒置了。

有些業務人員會說南非幣利率比美元、台幣都要高出許多，所以不但可以賺匯率，還可以賺高額利息。請注意，你要賺南非幣的利息錢，只有把錢放在定存裡才能穩穩賺到利息錢。是誰告訴你，買南非幣計價的基金可以享有「高利率」的？並沒有！買了基金就是要靠基金的操作為你賺錢，沒有辦法像定存「保證」你的南非幣帳戶一年後生出像定存利率般的高額利息。

因此，我至頭至尾都不建議大家選擇南非幣計價的共同基金，過去就講過，買主要貨幣計價的基金就好，美元計價就用美元帳戶進出，開個歐元帳戶就用來買歐元計價的基金，有些日本基金是以日圓計價，那就開日圓帳戶，然後趁台幣明顯升值時，多換些外幣存在這些戶頭，等台幣貶值時換回台幣，就可以賺一些些的匯差利益，但再次強調，這是次要目的，附加價值而已。

比較尷尬的是，在講座現場很多人手中持有的南非幣計價基金目前都是處於虧損狀態，而且還有些人超過三成的虧損，怎麼辦？因為這些標的絕大多數都是配息型的債券基金，特別是高收益債券基金，我會建議可以利用轉換的方式，轉一些到股票型基金，有一定獲利就出場，用這樣來來回回的方式慢慢把虧損補一些回來，但可能真的沒那麼容易，所以還有一個殘忍的建議，就是停損出場再找標的。

請大家記得，選基金要選它的績效是不是比同類基金優秀，而非一心只想要藉計價幣別撈一筆，如果一起步就想歪了，無法善終的機率就大大提高了。

FB 粉絲專頁：姐夫的理財心事 https://www.facebook.com/jeff5658/