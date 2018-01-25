北京今年GDP目標增長6.5%，嚴格執行房地產調控措施

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國北京市代市長陳吉寧週三表示，北京市今年地區生產總值(GDP)增長目標為6.5%左右，將完善租購併舉的住房制度，嚴格執行各項房地產調控政策措施，加強市場監測和政策儲備，促進房地產市場平穩運行。《人民網》援引其在北京市第十五屆人民代表大會第一次會議上所作政府工作報告表示，今年預期北京市一般公共預算收入增長6.5%左右，居民消費價格漲幅控制在3%以內，城鎮調查失業率控制在5%以內，全市居民人均可支配收入增長與經濟增長同步。環保方面今年的目標是，萬元地區生產總值能耗、二氧化碳排放分別下降2.5%和3%左右。陳吉寧表示，今年要完成1,200公頃住宅供地，擴大住房供給，穩定市場預期；發展住房租賃市場特別是長期租賃，推進集體建設用地建設租賃住房；鼓勵產業園區建設職工集體宿舍，多管道解決城市運行和服務保障行業務工人員住宿問題。

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