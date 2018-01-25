中國商務部表示，今年中國有機會迎接自貿協定「大豐收年」

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，正當美國為跨境貿易設置新障礙時，其最大的交易夥伴中國則正加倍努力，以簽署更多自由貿易協定。從與東盟等地區和與馬爾地夫等國家達成的協議來看，中國的自由貿易協定已經涵蓋 21 個國家。相較之下，美國只與 20 個國家簽署了協議。根據中國商務部的資料，目前正在談判或研究的協定有十幾個。



當美國總統川普本周透過對太陽能電池和洗衣機徵收關稅，來凸顯他「美國優先」的政策前景之際，根據中國商務部的資料，2018 年中國有機會迎接自貿協定的「大豐收年」。



中國與全球化智庫副主任何偉文表示，中國的自由貿易協定也與更廣泛的目標相聯繫，例如「一帶一路」倡議。這將為中國因應與美國貿易摩擦的衝擊提供一些説明，但這不是目的。中國希望更加開放，2018 年正好是改革開放 40 周年。



與此同時，有 11 個國家正計畫拯救川普退出的跨太平洋夥伴關係協定。這可能促使中國尋求自己的協定，如所謂區域全面經濟夥伴關係協定，參與談判的國家包括印度、澳洲和柬埔寨等。



彭博彙總資料顯示，中國已經在全球貿易中占主導地位，其出口在世界占的比重接近 14%。中國國際金融有限公司估計中國將在五年內超過美國成為世界最大的進口國。



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