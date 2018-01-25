今日天氣／今各地回暖下周冷氣團到下探10度冷到二月

今（25）日東北季風稍減弱，各地早晚天氣較涼，僅宜蘭、基隆北海岸降雨較明顯。明（26）日東北季風再度增強，下周一（29 日）強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫下降，預估最低溫將下探 10 度。

氣象局指出，今日白天東北季風減弱，北部及宜花地區高溫約 20 至 22 度，中南部及台東 24 至 28 度，但是中南部日夜溫差較大，提醒民眾適時添加衣物以免受涼；降雨方面，水氣仍多，宜蘭及基隆北海岸降雨最為明顯，花蓮、台東也有零星雨，中南部天氣則大致為多雲可見陽光的天氣。

氣象局表示，明日至周六（ 27 日）清晨東北季風再增強，周六至周日（ 28 日）東北季風再減弱，期間各地天氣早晚較涼，中部以北及宜蘭地區低溫約 13 至 15 度，其他地區低溫約 16 至 18 度，並預估 28 日下半天起轉為有雨天氣。

氣象局也說，下周一至下周三（ 31 日）受強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，下周二（ 30 日）至下周三清晨，中部以北及東北部最低溫約 10 至 12 度，南部、花東地區低溫也僅 14 、 15 度；降雨部分，北部、中部、南部山區及迎風面東半部地區將有短暫雨。

氣象局預估，下周四（ 1 日）、下周五（ 2 日）為冷氣團威力最強的時候，但冷氣團強度是否將達寒流等級則須再觀察。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』