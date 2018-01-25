分析員﹕港股今日可高開 支持位為32800點

美國股市走勢個別，惟證券業人士認為大市今早可以高開，支持位為32800點。

道瓊斯指數收市報26252點，升41點或0.2%，標準普爾指數收市報2838點，跌1點或0.1%，納斯達克指數收市報7415點，跌45點或0.6%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7643點，跌88點或1.1%，德國DAX指數收市報13415點，跌145點或1.1%，法國CAC指數收市報5495點，跌40點或0.7%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報86.94元，較本港收市價高1.3%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報12.97元，較本港收市價高1.1%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.92元，較本港收市價高1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.43元，較本港收市價高0.8%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.25元，較本港收市價高0.6%。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會高開，預料後市可以支持位為32800點。

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