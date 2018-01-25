大漲400點！在岸人民幣升破6.36關口

北京時間24日23點30分，在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.3590元，較周二夜盤收盤漲94點；全天成交量144.94億美元，較周二擴大18.93億美元。

在岸人民幣兌美元突破6.37關口，較上日夜盤收盤大漲近400點，目前已觸及6.3680，創2015年11月以來新高。離岸人民幣兌美元漲破6.37關口，現報6.3668元，較上日紐約時段尾盤漲約320點。

年初以來，在岸人民幣兌美元即期匯率累計上漲1380點左右，在岸人民幣兌美元匯率16個交易日有12日錄得上漲。

年初以來，人民幣兌美元即期匯率已經累計上漲1100點左右，在岸人民幣對美元匯率16個交易日有12日錄得上漲，19日盤中一度觸及6.3888。

今早人民幣兌美元中間價報6.3916，為2015年12月7日以來首次上破6.4關口。上一交易日中間價6.4009。上一交易日官方收盤報6.4000，夜盤收盤報6.4084。

與此同時，美元持續走低，疲弱的經濟數據和美國政治前景不確定性加劇了美元跌勢。今日亞市早盤，美元指數跌破90關口，為2014年12月31日以來首次。

而此前中國公布的GDP數據顯示，2017年全年GDP增長6.9%，超過市場預期的6.8%，經濟總量也突破了80萬億元。較好的經濟基本面也對人民幣的升值預期有一定推動作用。

上周官媒頭版刊文預計人民幣今年有一定升值空間。中國證券報刊文評論稱，預計人民幣年內還有一定升值空間，但相對穩定的基本面使匯率仍面臨向心力牽制。2018年中國經濟可能穩中趨緩，人民幣不大可能走出單邊升值行情。

德國商業銀行首席中國經濟師周浩此前表示，只要美元的跌勢不減，那麽人民幣就難以避免對美元的升值。總體來說，人民幣匯率的可預測性將會明顯降低。對於市場參與者來說，傳統的外匯市場思維方式將會面臨很大的挑戰，同時市場風險管理也需要被高度重視。

招商銀行金融市場部高級分析師萬釗對於2018年的人民幣匯率走強的邏輯也進行了說明：核心邏輯之一是，2018年伴隨著貨幣政策中性偏緊和金融監管的深入推進，境內融資成本將繼續擡高，核心邏輯之二是，中國經濟仍有較強的韌性，融資需求仍然旺盛，兩者疊加，使得境外融資、回補境內的性價比逐步顯現，這會推動人民幣走強。

然而，值得註意的是，萬釗提醒了人民幣“被動升值”需要引起關註：“在美元指數不斷下挫的同時，下圖藍線所表示的CFETS人民幣匯率指數比較平穩，這就意味著人民幣在隨著美元走弱而被動走升。”

本文來自華爾街見聞

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