【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆權值股大幅回檔，台股回跌百點

台積電、大立光等大型權值股大幅回檔，影響加權指數回跌逾百點，收盤收在 11152 點。終場台指期下跌 99 點 (-0.88%)，逆價差 26.16 點，電子期下跌 5.6 點 (-1.18%)，逆價差 0.8 點，金融期下跌 7 點 (-0.56%)，逆價差 2.58 點，非金電期下跌 49 點 (-0.38%)，逆價差 44.04 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 2039 口，淨多單部位 789 口；投信淨空單增加 2348 口，淨空單部位 33135 口；外資淨多單增加 2897 口，淨多單部位 41562 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線黑 K 棒，收在週均線之下，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能縮小到逾 1446 億元，外資上市現貨買超金額約 42.36 億元，期貨未平倉淨多單 41562 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.70 變動到 1.63，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,400 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 119,729 口。

