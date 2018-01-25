【大昌投顧】盤前分析－去年全球半導體設備商出貨達560億美元，創歷史新高



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，早盤開低後，賣壓隨即湧現，跌幅一路擴大，雖尾盤有見收斂，但依舊跌逾百點，終場以下跌 100.95 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，5 日線已見跌破，多方力道恐開始轉弱，但月、季線趨勢上揚仍是多頭格局，且價跌量縮並未背離，因此靜待整理後，仍有機會上攻，籌碼面外資連七買，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數相較加權指數抗跌，力守 5 日線之上，惟價漲量縮，有見背離，是否又進入整理，持續關注，不過在月、季線走揚情怳下，仍是多頭格局未變，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數震盪走跌，率先回測月線，仍是多方整理格局，後勢可持續追蹤。電子指數在權值股修正下，跌幅甚重，不過短線上趨勢依舊相較其他類股強勁，而強勢族群有光碟片、主機板、面板、光學元件等。傳產類股則由玻璃陶瓷、航運等表現較佳。

4. 蘋果宣布，原定去年底上市的智慧居家裝置 HomePod 終於要在 2 月 9 日開賣，加入亞馬遜 Echo 及谷歌 Google Home 各據一方的語音裝置市場。售價 349 美元的 HomePod 將自周五（1 月 26 日）起接受預購。

5. 國際半導體產業協會（SEMI）公布去年 12 月北美半導體設備出貨金額達 23.9 億美元，月增 16.3%、年增 27.7%，創下近 17 年來新高。去年全球半導體設備商出貨金額達到 560 億美元，年增 40%，創歷史新高。

