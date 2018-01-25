【統一證券】盤前分析－漲多拉回健康修正、台股多頭氣勢續旺



◆盤勢分析

美國經濟前景展望佳、國際政經局勢穩定、台灣經濟數據表現亮眼、台股技術面偏多格局不變，後市表現仍值得樂觀期待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，國際政經局勢穩定向上。美國參議院 1/22 通過臨時撥款法案，解除歷時三天的政府關門危機，由於美國聯邦政府回歸正常運作、標普 500 企業中已公布財報之 73 家公司有 80% 優於預期、美國稅改與基礎建設皆有助於經濟發展，加上國際貨幣基金組織 IMF 於 1/22 將 2018 年與 2019 年美國經濟成長率，分別由 2.3% 與 1.9% 上修至 2.7% 與 2.5%，美國前景展望樂觀。

第二、經濟部統計處 1/23 公布 2017 年 12 月與全年之工業生產指數及製造業指數，12 月之年成長率分別為 1.2% 與 0.93%，各連續 8 個月與 20 個月正成長，全年製造業指數年增 3.74% 為近三年最大增幅，經濟部樂觀預期 2018 年 1 月製造業指數年增 5% 以上、第一季可望維持正成長；此外，經濟部公佈 2017 年 12 月外銷訂單為 484.7 億美元，年增率達 17.5%，創歷年同期新高，為連續第 17 個月正成長，2018 年 1 月可望持續向上。

第三、技術面觀察。昨日台股在連續上漲 8 天、漲逾 440 點後下跌，可視為漲多拉回之良性修正，因為短中長期均線皆維持向上走揚格局，且年線站上 10,300 點，搭配成交量能穩健增溫，KD 指標高檔鈍化，多頭格局不變，故在短期內指數震盪後，仍可望再創新高。

第四、昨日盤面觀察。市場資金由停產疑慮之 iPhoneX 指標概念股，如台積電、大立光、鴻海、穩懋、宏捷科等，移至預期將於 2018 年中推出之平價款 iPhone 供應鏈個股，如 TPK-KY、GIS-KY 等，導致股價前弱後強；投資人看好創意未來營運展望，股價由黑翻紅大漲近 6%，亦激勵智原強拉漲停；低基期二線光學族群異軍突起，亞光漲停，今國光與先進光皆漲逾 4%；受惠印度大廠倒閉，中環與錸德雙雙強攻漲停。

