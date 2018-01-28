〈觀察〉201條款啟動後 赴美設太陽能模組廠2年內恐成紅海

美國總統川普針對 201 條款的最終決議日前公布，第 1 年將針對進口太陽能電池與模組課徵 30% 關稅，外界原先解讀該條款對台廠恐為利空，另一角度實為提供各國業者在美建置產能的同一起跑點，而台廠也計畫赴美取得當地產能，惟設廠風險高，當各國爭相前往美國投資產能後，2 年後恐又得面臨一番紅海苦戰。

目前市場大多預估美國近 2 年太陽能裝置量可望維持在 8GW (十億瓦) 至 10GW，當美國整體需求並未下降，對電池的需求就可能上升，這時台廠由於 201 條款加上雙反稅率後，相對陸廠更具關稅優勢。

不過，以僅能盡力取得每年前 2.5GW 太陽能電池免稅配額的台廠來說，2.5GW 所能獲得的好處著實不大，但從往年輸往美國市場的比例來看，此舉仍有利台廠分食美國市場商機。

另一方面，若台廠到美國當地投資模組產能，就算自美國進口台灣太陽能電池產品，關稅也將較中國廠商被課徵的稅率低上許多，使台廠在美設置產能仍具競爭力，赴美投資產能也成為台廠在 201 條款啟動下，另一個因應政策環境的選項。

201 條款將使輸往美國的太陽能電池與模組產品，成本較美國當地製造的同類型產品還高，在美國當地生產將變得更有競爭力，即將於今年第 3 季合併成立的聯合再生能源公司，為確保競爭力與出海口，也規劃在美國建置或取得當地模組產能。

值得一提的是，這次 201 條款對進口的晶矽太陽能電池與模組產品一視同仁，首年均課以 30% 的關稅，為搶食美國市場大餅，其他國家勢必也會將前往美國設廠列為選擇之一。

當各國被課徵的稅率相同時，在美建置產能等同站在同一個起跑點上，成本較低者、先開出產能者握有先機，惟設廠風險相對單純輸入太陽能電池與模組產品來得高，即使成功建置產能，又或許 2 年後就會面臨紅海苦戰，且以陸廠的雄厚資本來看，要砸下大筆資金在美拚搏也非不無可能。