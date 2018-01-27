〈AI學校開學〉聯發科：盼能培養AI人才與協助產業轉型

台灣人工智慧 (AI) 學校今 (27) 日舉行首屆開學典禮，不少政界與企業界大老均共襄盛舉，手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 為捐助科生會以協助成立 AI 學校的 5 間企業之一，副董事長謝清江表示，培養 AI 人才與透過 AI 幫助產業升級，是聯發科相當認同的理念，盼能成功將 AI 技術落實，建立產業生態。

台灣人工智慧學校為台塑企業 (1301-TW)、奇美實業、英業達集團 (2356-TW)、義隆電 (2458-TW) 與聯發科等 5 家企業，捐助財團法人科技生態發展公益基金會 (科生會)，並協助科生會提供產業 AI 化等各項顧問服務，可說是由民間企業一手拉拔成立的 AI 學校。

謝清江會後受訪時指出，AI 技術對整個產業發展是很正面的，且 AI 技術已慢慢落實到 IC 設計與半導體等各個產業，包括 Amazon 智慧音箱 Echo 這類 AI 產品，都已落地推出。

謝清江表示，聯發科相當讚賞 AI 學校的理念，包括如何透過 AI 協助產業升級與培養 AI 人才等，且幫助台灣培養 AI 人才與生態系，是很盛大且值得高興的事，因此決定擔任 5 家發起贊助的公司之一。

謝清江並說，對 AI 學校的發展樂觀其成，相信未來幾年內，就能協助台灣產業升級轉型，並掌握更多 AI 技術的新機會。

此外，謝清江也提到，聯發科成立以來，已投入 11.6 億元在產學合作的人才培養上，最終目的便是希望能對台灣新應用的高科技發展有所著墨，希望未來也能針對台灣產業創新轉型，提供更多贊助。