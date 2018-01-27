〈觀察〉台股史上最長萬點 延長當沖降稅是良藥還是補藥

財政部 1 月 17 日悄悄將當沖降稅延長 3 年的建議呈報行政院核定，其中也增納自營商納入適用對象，相關草案已送交行政院，估計最快在農曆年前拍板。然而，過去台股量能低落，當沖降稅被稱之為良藥，但現今台股維持史上最長萬點行情，財政部此時推當沖降稅延長，市場都在看，對台股的助益程度如何。

有市場人士認為，當沖降稅政策，只是為台股點燃柴火的短期策略，這僅是第一步，要如何活絡與健全股市，還得看後續政府端出什麼牛肉。

時間回溯至 2016 年，台股量能冷颼颼，全年成交值約新台幣 18.9 兆元，創下 2002 年以來新低，比金融海嘯還慘，當時券商業務量大減，紛紛叫苦連天，除了傳出營業員轉職，甚至有券商直接將電視牆關掉，而量能不振引發的後續效應，也讓主管機關不得不提高警覺。

當時為了提振台股量能，行政院宣布推出當沖降稅政策；證交所也提出台股量能 3 大行動方案，包括提出定期定額買股票、擴大機構法人買台股、編制優質新指數等；金管會則祭出 7 大措施，包含推動定期定額買個別股票與 ETF、開放台股 ETF 得採現金申購買回、保險業投資股票鬆綁、銀行投資上櫃股票的投資限額鬆綁、檢討活絡量能獎勵措施、舉辦業績發表會以及積極辦理海外引資。

其中，最受市場關注的措施，就是行政院火速通過《證券交易稅條例》第 2 條之 2 修正草案，將當沖證交稅由現行的千分之 3 降至千分之 1.5，且在立法院臨時會能迅速三讀通過，2017 年 4 月 28 日開始實施，期間為 1 年。

實施當沖降稅至今，確實有所成效，根據金管會統計，截至今 (2018) 年 1 月 3 日止，當沖降稅實施後，當沖交易占集中市場比重約 21.57%，已超出原先稅式支出報告預估的 15%，而台股日均量為新台幣 1467.18 億元，也高於當沖降稅前平均的 987.48 億元，成長率為 48.58%。

而在當沖降稅政策激勵，加上全球多頭行情帶動，台股動能不僅回升，還創下創下史上最長萬點行情，更幾度攀上 11200 點的近 28 年來最高點，然而台股這波漲勢下，逢當沖降降稅措施即將屆滿，若行政院通過延長當沖降稅措施，還依然是一帖「良藥」嗎？

有分析師認為，當沖降稅僅是「小確幸」，台股量能不足是結構性的問題，建議政府要把台灣的投資環境搞好，讓廠商賺到錢最重要，投資人有信心，才是穩健台股的長期之策；另有市場人士表示，當沖降稅僅是台股點燃柴火的短期策略，未來要持續活絡和穩健股市，還要看政府有什麼樣的牛肉。

其實，政府確有牛肉未端出，先前金管會曾要求證交所與券商公會溝通，擬定推動高價股的百股交易或縮小交易單位；另外也鼓勵高價股企業，自行進行股票分割，讓更多投資人能買得起高價股，以增加資金動能。

不過，即便在券商下錯單及實施疑慮下，政策尚未推行，但可確定的是，金管會並非天馬行空提出此建議，台股大漲，漲的都是大型股，小股民賺不到，若有政策可以讓小股民也能賺到高價股的財，股民有了賺錢的信心，就有機會持續投入股市，股市量能自然就會跟著增加。

整體來看，當沖降稅短期確能刺激量能，但值得關注的是，當沖降稅措施期結束後，台股要如何延續動能，長期還是有賴產業提升，以及政府實質政策的帶動。