〈觀察〉中美車市處高原期並非沒有成長動能 AM需求正悄悄發酵

2017 年全球車市成長幅度趨緩，究竟進入 2018 年後車市表現將如何？可預期的事，中國車市因購置稅優惠政策結束，將衝擊短期車市需求，預期上半年成長將會趨緩，但下半年將再度回升，而美國車市也將結束過去幾年的超級循環，然而，在中美二個最大車市汽車保有度高的態勢下，不論中國或美國，AM 市場 (售後維修服務) 成長空間相當大。

台彎是全球最大的汽車 AM 供應基地，包括塑膠件、鈑金件和燈具等都是主要供應商，隨著中國大型保險公司平安保險、人民保險皆積極推動 AM 配件的生產標準和認證，國內大廠包括東陽 (1319-TW)、堤維西 (1522-TW)、帝寶 (6605-TW) 等大型業者均積極送件認證。

事實上，隨著中國二手車限遷令自 2016 年起於各省逐步解除，二手車市場成長迅速，去年二手車交易量年增 21% 達 1100 萬台創新高，整體平均車齡逐步增加，進一步帶動售後維修市場快速擴張，也就是說，大陸的 AM 市場才開始進入高成長期。

而在全球第二大車市美國， AM 市場的成長空間也不可小覷，主要是因美國車市在 2010-2016 年的超級循環後，去年在高基期下，反而見到衰退 2%，再加上市場預期未來幾年內，部分消費者將願意等待全電動車款，AM 維修零件需求成長力道可期。

另外，即便中國車市因購置稅優惠政策結束，將衝擊短期車市，不過，隨著中國經濟持續成長、人均所得不斷提升，中國汽車滲透率仍偏低，下半年起，車市可望再倒吃甘蔗，進一步推動國內汽車零組件業者的拉貨潮。