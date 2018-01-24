新華時評：大股東的承諾不該蒼白無力

1月24日，停牌9個月的樂視網(300104-CN)復牌。毫無懸念的跌停背後，不僅反映出樂視網的經營窘境，更折射出賈躍亭等大股東言而無信給上市公司和投資者造成的傷害。

無論是在上市公司陷入困難時撤回無息借款，還是無視監管部門多次監管“喊話”，抑或是被法院列入失信執行人“黑名單”……當樂視網前“掌門”曾經許下的承諾一次又一次落空，人們不禁要問，大股東的承諾豈能“當時驚天動地，過後蒼白無力”?

驚天動地的承諾往往看上去很美，為投資者“描繪”出上市公司的“美好前景”。然而，這種畫餅充饑式承諾往往都脫離公司的客觀狀況，或者缺乏理性，帶着某種“忽悠”和“安撫”的成分。

蒼白無力的踐諾讓投資者有苦難言。盡管大股東承諾往往“白紙黑字”，見諸上市公司公告，但一旦失效，一個“自圓其說”的解釋就讓這種失信行為被“一筆帶過”。

其實，大股東的失信行為在A股市場從來都不是個案。雖然，監管部門對此也屢加斥責，北京證監局曾三次“喊話”賈躍亭回國承擔責任，都被其無視。

去年底，證監會就證券期貨市場誠信監督管理辦法公開征求意見，未來將建立重大違法失信信息公示的“黑名單”，讓資本市場失信者寸步難行。對于未完成承諾的責任主體，理應套上“緊箍咒”，受到“長牙齒”的監管。

資本市場是投資預期的市場，也是優化資源配置的市場，大股東的承諾關系着千千萬萬投資者的投資決策，也關系着中國經濟的發展質量。中國自古以來就講究以誠立身。誠信是企業家精神的基石。作為企業家群體的中堅力量，上市公司大股東更應重然諾、守信用，言必信，行必果，為中國經濟的高質量發展注入“正能量”。

來源: 新華網

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