法國總統馬克龍：全球化陷入危機

周三，法國總統馬克龍在瑞士達沃斯舉行的全球經濟論壇上發言表示，全球化已經陷入危機，各國需聯合起來共同面對這一挑戰。

馬克龍說道，“讓我們不要太天真了，全球化正在經歷一場重大的危機，這一挑戰需要各個國家和文明社會共同努力，以尋找並實施全球化的解決方案。”

他補充道，“我想來到這裏（達沃斯）來呼籲行動。法國一直受到結構變化以及其與全球化關系的影響。” 馬克龍在講話中稱，法國目睹了太多對於全球化的恐懼，缺乏對其好處的理解。他說，“很多人提議法國人民應該退出全球化，作為解決這些問題的第一個辦法。” 馬克龍說，他的領導層有義務建立一個“繁榮開放”的法國，確保法國人民不被全球化所“拋棄”。

馬克龍是這次世界經濟論壇上倍受矚目的歐洲領袖之一。美國新聞媒體CNBC認為，馬克龍可能是目前歐洲最強勢的領袖，特別是在德國總理默克爾長期以來忙於試圖與對手組成聯合政府之際。

發言中馬克龍重申法國回來了，“法國重新回到了歐洲的中心”。他表示，“沒有歐洲的成功就沒有法國的成功”。馬克龍認為，“如果我們要避免全球碎片化，我們就需要一個更強有力的歐洲。”

他呼籲一個更加團結的歐洲，需要一個十年策略把歐洲變成一個綠色，科學和政治的力量。馬克龍指出，對於歐洲而言，經濟的增長本身不是目的，經濟增長不能解決所有問題。他說，“多年來我們一直走錯了方向。”

馬克龍認為需要在可持續發展，健康和人權的框架下，建立一個新的全球契約。該契約有三項義務：投資權，分享權和保護權。

馬克龍提出，“我們要放棄無節制的稅收優化”。他再次向科技巨頭谷歌，臉書，蘋果和亞馬遜呼籲，支付公平份額的稅收，因為他們取代了傳統行業，成為全球經濟最大的收入來源。馬克龍說，他們的稅收優化戰略正在傷害老百姓，破壞政府。

他表示讚同國際貨幣基金組織（IMF）正在授權對整個金融體系進行調研，特別是對逃避監管的領域，比如加密貨幣，影子銀行等等。馬克龍也表示了將繼續打擊恐怖主義的決心。

在達沃斯，馬克龍本周已經與多位企業的高管會面，包括谷歌的首席執行官Pichai和臉書的首席運營官Sandberg，正試圖轉變企業高管對法國的看法。彭博社報道，瑞士信貸首席執行官Thiam說道，“長期以來，我是一只法國熊（熊市），但現在，我是一只法國公牛（牛市）。”

去年5月，馬克龍擊敗對手極右派政治家龐勒，當選為法國新總統，到目前為止上任8個月。在這期間，馬克龍在世界舞台的影響力不斷增強，1月初馬克龍剛訪問過中國和英國。他被認為是一個熱衷於自由貿易的全球主義者和倡導者，在最近訪問中國時，強調了互惠開放貿易協定必要性。

本文來自華爾街見聞

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