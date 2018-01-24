遊戲電競產業夯職缺增2倍、平均月薪多5千

台灣電競市場近年來蓬勃發展，不僅帶動周邊商品商機，也使得遊戲電競人才需求大增。根據人力銀行統計，目前電競相關工作約 1.2 萬個，5 年暴增 2 倍，平均月薪 3.5 萬，比非電競產業的職缺高 5 千，薪資溢價幅度 17%；此外，遊戲電競產業職人平均年齡 27.1 歲、高階主管平均 33 歲，可謂年輕又多金。

展望 2018 年職場，預估遊戲電競產業將占一席之地。根據 104 針對 665 萬名求職會員以及 188 萬筆企業徵才職缺進行調查報告發現，電競產業結合遊戲、運動、娛樂，遊戲電競人才需求達 224 種職務，占資料庫 502 項職缺的 44.6%，截至 2017 年 Q3，企業釋出相關工作約 1.2 萬個，5 年暴增 2 倍，高於同一期間全體工作數增幅 109%。

遊戲電競相關工作集中於網路業、電腦軟體服務、數位內容等 3 大產業，合占近 6 成，需求的 5 大職缺為電話客服、軟體設計工程師、其他客服（如線上客服、銷售點數等）、電玩程式設計師，以及國內業務。

受惠於遊戲電競產業蓬勃發展，報告也顯示，全體月薪中位數 3.5 萬元，比圈外高出 5 千元、多出 17%，其中設計人員月薪 3.5 萬、高 5 千，客服月薪 3 萬、高 2 千，行銷月薪 3.6 萬、高 2 千，最亮眼的是高階主管月薪 8.7 萬、高 1.7 萬。

有趣的是，遊戲電競產業職人平均 27.1 歲，比圈外職人年輕 0.3 歲，最顯著的差異是高階主管，平均年齡 33 歲，比圈外年輕 3 歲，可謂年輕又多金。

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