中國頒限娛令 禁用離心離德、紋身、嘻哈文化、喪文化藝人

去年在中國迅速躥紅的嘻哈 (Hip-Hop) 音樂，近日遭國家廣電總局大封禁，網傳因當局認為嘻哈「不符社會主義核心價值觀」有關。兩位《中國有嘻哈》節目冠軍，一位上月起遭官媒接連痛批「教唆青少年吸毒和侮辱婦女」，另一位冠軍也被牽連，原參加湖南衛視《歌手》節目被退賽。

《星島日報》報導，嘻哈音樂上世紀 70 年代起源於美國黑人圈，通常是以說唱形式傳達風格叛逆粗獷的音樂內容。由於中國年輕一代喜愛嘻哈音樂者眾多，去年一檔網絡綜藝《中國有嘻哈》一炮而紅，2 位出身草根的節目冠軍 GAI(周延) 和 PG ONE 也成為家喻戶曉的明星。

中國當局對嘻哈文化原本一直採取包容態度。冠軍 GAI 還登上去年的央視中秋晚會、參加《我要上春晚》節目、得到人民網專訪。由《人民日報》評選的 2017 年 10 大網絡熱詞，嘻哈流行語「你有 Freestyle(即興表演) 嗎？」也入選。

不過，從去年聖誕開始，另一位嘻哈領軍人物 PG ONE 傳出多個負面新聞，首先是和已婚女演員傳緋聞，另一方面，其單曲《聖誕節》中的歌詞「純白色的粉末在板上走」「Bitch 都來我家裏住」等，被共青團中央的微博、新華社、人民網等官媒圍攻「教唆青少年吸毒和侮辱婦女」「該封殺」。PG ONE 立刻發微博道歉，「對核心價值理解偏頗」。

瞬間，輿論環境急轉直下，上周五 (19 日)GAI 突然傳出遭到湖南衛視退賽人氣節目《歌手 2018》。

次日網傳廣電總局例會內容，宣傳司司長提出，電視節目邀請嘉賓的標準是「四個堅決不用」，其中一條標準是「對黨離心離德、品德不高」的藝人堅決不用。另外，紋身藝人、嘻哈文化、喪 (頹廢) 文化不用。

禁令一出，支持和批評聲浪蜂湧。支持者認為說唱歌手「罪有應得」。但反對者批評廣電「一鍋端」的否定政策，「怎麼保證自己的喜好永遠都符合核心價值觀？」