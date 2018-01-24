不畏台股跌百點台幣收29.302升1角創5年新高

台股大跌逾百點，不過，新台幣兌美元 24 日在美元指數跌破 90 大關及出口商拋匯下，盤中仍觸 29.204 元、勁揚 1.98 角，收盤前升幅收斂，終場新台幣兌美元收在 29.302 元、升值 1 角，不僅連續 2 個交易日升值，也創 2013 年 1 月 26 日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量 9.39 億美元。

台股 24 日開低走低，終場下跌 100.95 點，收在 11152.16 點，成交量新台幣 1443.42 億元，3 大法人在台股合計買超新台幣 43.64 億元，外資在台股持續買超 42.36 億元。

國際匯市部分，美元指數跌破 90 大關，韓元早盤偏弱一度觸 1073.91 韓元兌 1 美元，之後又一度回升至 1066.88 韓元兌 1 美元，最後收在平盤 1070.2 韓元兌 1 美元，而日圓也進一步升破 110 價位，來到 109.78 日圓兌 1 美元。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股回檔修正大跌百點之下，新台幣 24 日升勢不若前兩天，但隨著美元指數跌破 90 大關，新台幣兌美元再向 29.2 元靠攏，雖然最後沒升破，最高觸 29.204 元、勁揚 1.98 角，但終場新台幣兌美元收在 29.302 元、升值 1 角，也創 2013 年 1 月 26 日以來收盤新高價。

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