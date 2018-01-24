〈台幣戰29元關卡〉新台幣收升1角至29.302元 非央行放手而是另有原因

新台幣今 (24) 日收升 1 角至 29.302 元，收盤價創 2013 年 1 月下旬以來新高，外匯交易員認為，新台幣大升 1 角作收主要是因今日主要亞幣的升值力道強勁，並非央行放手升值。

外匯交易員指出，收盤前半小時見到今日最高點 29.204 元，不過隨即收復 29.3 元關卡，仍可隱約看到央行有阻升動作；由於央行態度一向都是跟緊主要亞幣動態，因此，今日新台幣雖升值 1 角，但升幅僅 0.3% 左右，仍不如韓元飆升 0.7% 那麼多。

觀察主要亞幣走勢，韓元至目前升幅超過 0.8%，日圓升幅 0.6%，人民幣、星元和泰銖升幅 0.3-0.4% 上下，新台幣收升 0.34%。

除了主要亞幣走勢是新台幣走勢的風向球之外，外匯交易員認為，央行還必須考量到 4 月美國又將發布匯率操縱國觀察名單，即便台灣已成功在去年 10 月獲得移除，但非高枕無憂。

新台幣今日以 29.3 元、強升 1.02 角開出後，最高來到 29.204 元，全日高低價差僅 9.9 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.39 億美元。

可留意到，今日最高點比起昨日高點還低 9 分，外匯交易員認為，若依此態勢來看，短期新台幣不至於衝破 29 元價位。