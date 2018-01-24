【大行報告】Natixis：監管新時代資産清理步伐將加快 銀行業長短期資金壓力漸近

踏入2018年，中國銀行業將繼續面對源源不絕的新規及流動性緊張的情況，經營顯然不會比去年容易。從國務院金融穩定發展委員會正式成立，到不斷調整更嚴格的宏觀審慎評估體系考核制度，對于金融風險的控制于未來毫無疑問隻會越趨嚴謹。

為了遏制金融市場高槓桿和防範金融風險，銀行資金來源受當局更嚴厲限制，國内外複雜環境將令流動性環境繼續趨緊。中國「去槓桿」及交易對手風險上升均推高資金成本，但大型銀行資金結構穩定及存款占比較高，因而有較大緩沖，中小型銀行資金鏈則較脆弱，更易受資金成本上升影響。與此同時，美聯儲貨币政策正常化將推高全球利率，即使中國加大資本管制，亦很難獨善其身，完全不受外部條件限制。

受盈利能力下降及監管壓力雙重夾擊下，中國銀行業償付能力正在惡化。目前盈利的增長速度令有機資本的創造受限，而未來巴塞爾協定三資本附加費要求亦將令資本要求更高，中資銀行别無選擇，隻能更積極籌集資金。随着銀行信貸增長繼續減速，中國企業轉向債券市場，預計各方發債需求將繼續推高資金成本，顯然對銀行亦充滿挑戰。

雖然盈利能力最差時刻看似已經過去，淨利潤增長從2015年的低點反彈，但資産和利潤增長之間的差距依然龐大。預期銀行貸款利率于2018年將溫和上升，但由于中小型銀行較倚重投資，貸款占比較小， 獲益將不如大型銀行。與此同時，影子銀行相關收入正在下降，令非利息收入增長受壓及見頂。

資産質素看似有改善，但主要推動力為獲得債轉股及其他低成本不良資産清理方式的國有商業銀行。考慮到國有商業銀行于中國銀行業占主導地位及資産規模，表面數字受拉動轉好，但中小型銀行與其表現顯然有所分化，預期資産管理公司及保險資金，甚至是家庭，將繼續幫助分擔中國的金融風險。

來源：Natixis Asia Research

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