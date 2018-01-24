〈曾繁城獲名譽博士〉張忠謀祝賀 是30年最好的戰友

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 副董事長曾繁城今 (24) 日獲頒清大電資院與科管院雙學院名譽博士，董事長張忠謀親自到場祝賀並致詞，張忠謀致詞時表示，曾繁城是他在台積電 30 年來最好的戰友，曾繁城的功績，花 1 小時時間講也講不完。

張忠謀今日出席頒授典禮，他指出，當初清大邀請他參加這場典禮，主辦單位強調典禮應該要低調舉行，但是他認為，對於要給一個名譽博士學位，學校採取低調的做法，其實是是很矛盾，今日的典禮實在太低調。

張忠謀回想當初創立台積電初期，他說，其實當時是沒有公司，若沒有曾繁城帶領的工研院電子所計畫，也不會有後來的台積電。

張忠謀說，創辦台積電初期時，政府多認為，計畫留在工研院電子所內部就好，出來成立獨立公司，恐難成氣候，甚至技術發展恐會落後，但是他認為，計畫不可能永遠停在實驗室，一定要在規模龐大的公司中發展，最後才有機會，台灣也才能發展半導體。

張忠謀說，雖然現在台灣半導體發展很成功，但其實成立初期很缺生意，對廠商而言，要開發市場才有機會，尤其是美國，只是當時台積電內部還做不出產品，自然也無法開發市場。

張忠謀強調，台積電因為有曾繁城帶領，所以他才能放心衝刺國內外市場，他以前延攬的人才，很多後來都擔任台積電副總，甚至現任總經理暨共同執行長魏哲家，也是由他延攬而來。

張忠謀也回憶，曾繁城也規劃了台積電第一座自己的廠，兩人也在 1999 年做了兩個重大決定，而當時的許多決定，對後來的台積電都有重要影響，第一是決定自己開發技術，這個決定很快就被證明正確，第二就是併購德碁與世大，儘管之後外界一度認為台積電買錯，不過他還是認為這個決定正確，也因為買了這兩家公司，而持續贏得客戶信任。