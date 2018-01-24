澳網／雙殺我國女將謝淑薇「螃蟹配」女雙止步4強

台灣女將謝淑薇搭檔中國彭帥組成的「螃蟹配」今 (24) 日在澳網 4 強賽交手世界第 7 匈牙利新星 Timea Babos 和第 26 法國雙棲名將 Kristina Mladenovic，兩人快速重拍打法讓「螃蟹配」招架不了，最終以 6:4、6:2 落敗，無緣決賽。

「螃蟹配」昨在 8 強賽，直落 2 橫掃前世界雙打球后 Lucie Safarova 和 Barbora Strycova 的捷克組合，謝淑薇生涯首度打進澳網女雙 4 強，為個人最佳成績 ，也是台灣首位 4 大滿貫賽都獲「最終 8 強俱樂部 (Last 8 Club)」終身會員殊榮。

「螃蟹配」為賽會第 8 種子，今日對手 Babos/Mladenovic 是賽會第 5 種子，先前擊敗頭號種子我國世界球后詹詠然組合挺進 4 強，今日又擊敗謝淑薇，雙殺我國女將。

此役首盤，對手「快打旋風式」打法讓「螃蟹配」有些適應不良，首局就被破發，雖第 3 局保發但仍被對手重拍回擊，率先來到 1:5 領先，不過「螃蟹配」沒有放棄，在第 8 局首度破發並連趕 3 局，但最終對手保發第 10 局，以 6:4 搶下首盤。

次盤，Babos/Mladenovic 加足馬力連下前 4 局，多次巧妙穿越讓「螃蟹配」來不及回擊，「螃蟹配」終於第 5 局保發，第 7 局救了 3 個賽末點保發，但下局 Babos/Mladenovic 連拿 2 分保發，最終以 6:2 挺進決賽。



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