韓國去年12月免稅店銷售額達9.3907億美元，再創歷史新高

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的統計數據顯示，韓國 2017 年 12 月份免稅店銷售額再刷紀錄，反映中國代購熱絡的情形。韓國免稅店協會發布的數據顯示，2017 年 12 月韓國免稅店外國人消費額達 9.3907 億美元，再創歷史新高。較前月增長了 0.1%，較 2016 年同期激增 28%。



據韓國《亞洲經濟》報導，2017 年 12 月免稅店外國顧客共 141.5621 萬人，較前月增長 7.4%，但較上年同期減少 11.3%。



包括韓國人在內的整體銷售額為 12.3186 億美元，較前月增長 0.4%，逼近去年 9 月的 12.3227 億美元。



報導稱，儘管中韓關係已經有所改善，但中國團體遊客尚未回歸，免稅店銷售額的增長仍是因為中國代購「掃貨」。雖然去年訪韓中國遊客較上年銳減了一半，但據關稅廳消息，去年韓國 48 家免稅店的總銷售額仍達 14.4684 兆韓元，較上年增長 17.9%。



數據顯示，去年 1-11 月訪韓中國遊客共 383.6879 萬人，較上年同期減少了 49.1%。



免稅店業界相關人士表示，免稅店的銷售仍然在依靠代購的大量購買。短期內雖然可以維持銷售額，但長久來看，負面影響更大，令人憂心。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』