大都會人壽擬售香港業務 料作價高達47億港元

大都會人壽 (MetLife)(MET-US) 有意出售香港保險業務，最快未來數周將向潛在買家提供其香港業務的資料，預料這次交易作價可高達 6 億美元 (46.8 億港元)。

大都會人壽股價

《星島日報》援引外電報導，大都會人壽香港業務的內含價值約 4 億美元，或有機會以與安盛 (AXA) 出售香港業務時的相若估值出售。大都會人壽將會保留其南韓、日本業務

安盛於在 2017 年底以 22 億港元，即內含價值約 1.4 倍，將其香港財富管理業務出售予一家香港投資公司 Jeneration Holdings Limited，獲得監管機構批准後，交易可望在 2018 年底至 2019 年初完成。

此外，英國保誠 (2378-HK) 公布，同意向韓國公司 Shinhan Card 出售其越南消費金融公司 Prudential Vietnam Finance Company Limited(PVFC)，作價 1.51 億美元 (約 11.8 億港元)，惟仍須待監管機構批准。

英國保誠股價

雙方同時達成協議，同意在越南及印尼建立全新長期的銀保夥伴關係。Shinhan Card 為韓國 Shinhan 金融集團附屬公司，保誠將 PVFC 售予 Shinhan Card 後，仍會繼續其越南保險業務。

PVFC 於 2006 年成立，在越南持有經營消費金融業務的非銀行金融機構牌照。目前以未償還貸款餘額計，PVFC 已為當地第四大的消費金融公司。