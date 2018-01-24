歐央政策會議將登場 投資人想問德拉吉的5大問

周四 (1 月 25 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開政策會議，目前外界揣測其何時將結束大規模的 QE 寬鬆措施，以及暗示利率將從紀錄低位上調。

歐洲央行不久前才宣布將 QE 購債規模減半，但是延長購債計劃，因此外界在幾周前還認為 1 月 25 日的政策會議相對算是平淡的事件。

環球外匯網 23 日報導指出，歐洲央行官員近來的評論、鷹派的 12 月會議紀錄、歐元和油價強升，都表明此次會議和會後記者會愈發不平淡。這裡有投資人希望能得到答案的 5 大問。

1、歐洲央行何時將改變前瞻指引？

鑒於歐洲央行已暗示「2018 年初」將修訂前瞻指引，外界可能力促歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表明該行政策立場何時可能改變。 路透上周一篇引述消息人士的報導，削弱了政策立場即將發生變化的說法。但投資者感覺到，非常規刺激舉措即將結束，歐洲央行一些官員已提出質疑，購債計劃在 9 月到期後是否需要延長。法國興業銀行的 Ciaran O‘Hagan 稱，市場目前什麽都想了解，但德拉吉將繼續拖延時間。」

2、何時升息？

德拉吉可藉記者會之機，更有力地打壓市場的升息預期，防止歐元和借款成本上漲不請自來。德國央行總裁魏德曼上周表示，分析師有關明年中段升息的預期與歐洲央行的指引大致相符。 過去一周，投資者的升息預期有所減弱。貨幣市場顯示年底前升息 10 個基點的可能性有 45%，而本月初的機率為 70%。

2017 年年初以來，歐元兌美元上漲 16%，近期漲勢促使幾位歐洲央行決策者本月表達了不安情緒。歐元大漲使歐洲央行的工作難度加大，央行最新預測假設今年歐元兌 1.17 美元。而目前歐元兌美元報 1.22 美元左右。

歐元兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

歐元貿易加權指數的漲幅較小，過去一年上漲約 7%，迄今幾乎沒有跡象顯示歐元走強損害了出口商利益。分析師表示，儘管歐洲央行希望本幣走軟以支持經濟增長，但如果決策者認為歐元上漲反映出經濟環境更加強勁、市場對歐洲資產需求增強，他們的擔憂情緒應可緩解。

4、通膨是否已經反轉向上？

歐元區通膨仍低於歐洲央行接近但不超過 2% 的目標，但歐元區及國際經濟成長強勁、美國通膨上揚、以及油價接近三年高點等因素，已經提高歐元區物價壓力升溫的預期。歐洲央行追蹤的通膨預期市場指標「五年期平衡通膨率」，目前接近近一年高點。

德國薪資協商也可能提高歐洲最大經濟體的薪資成長。這可能是德拉吉會被問到的一點，儘管德國薪資協商還要一段時間才會完成。德拉吉也可能會被問到的是，他是否認為油價上漲正抵銷強勢歐元對通膨的影響。

5、誰將接替德拉吉出任歐洲央行新總裁？

歐洲央行管理委員會即將換血，投資者更加密切關注誰將接替德拉吉擔任歐洲央行行長。歐元區官員或許很快將挑選一位新副行長，預演德拉基繼任人選競爭賽。德拉基任期將於 2019 年 10 月底屆滿。

就在全球其他主要央行正在經歷重大人事變動之際，法國和德國或許會為了歐洲央行的這個最高職位一決雌雄。美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 將在下月由鮑威爾 (Jerome Powell) 取代。日本央行 (BoJ) 現任行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 的任期將於 4 月到期，中國人民銀行行長也預計將很快退休，此外英國央行 (BOE) 行長卡尼 (Mark Carney) 也將於 2019 年結束他的任期。