2018年開啟全球升息第一槍 加拿大毫無懸念拔頭籌

環球外匯網今 (16) 日報導，目前不少市場人士已將今年視作是全球央行緊縮政策的井噴之年，繼三大「先驅」美國聯準會、加拿大央行和英國央行去年先後升息後，更多的央行很可能將在今年加入到升息陣營之中。那麽，哪些央行可能先行一步呢？

澳洲國民銀行 (NAB) 本周就在最新報告中羅列出了今年最有可能升息的幾家央行。

灰：加拿大央行今年估升息 3 碼 紅：Fed 今年估升息 2 碼 藍：澳洲央行今年估升息 1 碼 圖片來源：NAB、Bloomberg

其中，本周就有可能打響 2018 年全球升息第一炮的加拿大央行，無疑首當其衝。基於當前的市場定價，加拿大央行將是 2018 年升息最激進的央行，金融市場認為該央行今年至少升息三次，甚至可能升息四次。本周三加央行將公布利率決議，市場認為該央行再度加息 25 個基點，將利率提高至 1.25% 的概率為 85%。

緊隨其後的是美國聯準會。美國聯準會今年也將升息數次，金融市場目前已對該行今年至少將升息兩次進行了完全定價，而依照美國聯準會自身點陣圖提供的信息，該聯準會今年最有可能升息三次。摩根大通的 Nick Gartside 表示：「美國的基本面依然強勁，12 月耐用消費品數量攀升，製造業 PMI 保持在高位，消費者信心繼續大幅提高，勞動力市場狀況持續改善，這些都將支撐美聯儲今年加息三次。」

除了上述兩大今年鐵定升息多次的央行，澳洲國民銀行還把英國央行和澳洲央行羅列到了升息陣營之中。繼 2017 年 11 月宣布 10 年來首度升息之後，英國央行今年可能會至少再升息一次。此外，澳大利亞隔夜指數掉期目前認為澳洲央行今年升息 25 個基點的概率略低於 100%。若澳洲央行升息，這將是該央行自 2010 年末以來首次提高利率水平。

值得一提的是，從當前利率市場的預期看，多家央行甚至可能在上半年就開始著手升息。如下圖所示，市場預期美國聯準會和加拿大央行在今年年中前升息的概率接近 100%，英國央行和紐西蘭央行在年中前升息的概率則在 40%-50% 之間，澳洲央行的概率則高於 30%。

圖取材自環球外匯網

高盛預計，2018 年升息的央行可能不止美國聯準會。美國已非常接近充分就業，英國已達到了充分就業的臨界點，而歐元區的 (勞動力) 閒置部分也在縮小；美國聯準會、英國央行、加拿大央行、瑞典央行、澳洲央行和紐西蘭央行在 2018 年都可能升息以控制通膨。

花旗銀行 2017 年底則預計，美國聯準會及加拿大央行今年會升息三次，英國、澳大利亞、新西蘭、瑞典和挪威央行升息一次。 花旗銀行全球經濟研究主任 Ebrahim Rahbari 表示：「2018 是我們真正收緊貨幣政策的一年。我們將繼續目前的道路，金融市場目前還可以很好地應對貨幣政策，但在 2018 年晚些時候或者 2019 年，貨幣政策將成為使市場複雜化的因素之一。」