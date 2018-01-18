盯著全球央媽預期數據做交易決策 當心跌入這些意想不到的大坑

金十數據今 (18) 日報導，對於國際投資者來說，全球央行的一言一行都牽動著他們的神經。央行發布的報告、紀要以及央行官員的講話等都是他們尋找貨幣政策調整線索並提前布局交易的重要指南。然而最近有一份報告顯示，全球央媽的預測存在許多意想不到的「大坑」，堅定追隨央行指引的投資者分分鐘會被坑得很慘。

周三，彭博發布了一份關於央行預測的報告。該報告將全球主要央行對通膨及經濟的預期值與 2006-2016 年的實際數據進行對比。結果顯示，英國央行在通膨方面的預測竟然最坑。與美國聯準會和歐洲央行的樂觀不同，英國央行總是低估本國通膨。在 2013 年之前其對通膨的平均低估幅度高達 1.3%，而自那以後該央行轉向另一個方向，對通膨平均高估 1.1%。

不過，英國央行卻是經濟預測方面的「小高手」。儘管該央行對經濟前景顯得過度樂觀，但其預測準確率穩居五家央行排名首位。這個結果令人感到意外。在 2016 年脫歐公投前後，英國央行總裁卡尼總是被批「對本國經濟前景過於悲觀」。

另外從綜合評分來看，美國聯準會的總體預測最為準確，日本央行在各方面的預測均略為遜色。而值得注意的是，各家央行在預測經濟時的出錯率相比通膨來說要高得多。此前早已有不少分析認為美國聯準會等全球主要央行在預測經濟衰退方面的表現都十分糟糕。

以美國聯準會為例，美國經濟每隔 6-7 年就會經歷一次放緩甚至收縮，但美國準會卻總是在危機來臨之前不斷發布過度樂觀的預測，美國聯準會官員也紛紛堅信在可預見的時期裏美國經濟能夠持續增長。

過去 11 年裏美國聯準會有 10 年對經濟前景持有積極態度。目前的情況也是如此。盡管近期美債收益率曲線頻頻釋放出一些暗示經濟不健康的信號，但基於川普稅改的背景，大多美國聯準會委員都看好美國的經濟前景。

有經濟學家認為，在川普領導下美國面臨政策失誤的風險極高，預計未來三年內美國將重新陷入衰退，而到時候美國聯準會很可能還是沒有做好應對準備。因此，投資者最好別再指望根據央行預測來做交易決策了。不管是美國聯準會還是其他央行，等它們開始預測下次經濟衰退的時候，經濟可能早已經「完蛋」了。