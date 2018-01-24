善福德醫療集團在七個國家進行業務拓展，由此擴大全球影響力

南達科他州蘇福爾斯 2018 年 1 月 24 日電 / 美通社 / -- 善福德醫療集團 (Sanford Health) 通過將服務擴展至七個國家，擴大其在國際醫療保健領域的影響力。今年，善福德醫療集團將會進入新西蘭、愛爾蘭、越南、哥斯達黎加和南非市場，並將擴大其在中國和加納的影響力。在此次業務拓展之前，善福德醫療集團於去年收購了位於德國慕尼黑的幹細胞療法醫院領導者 ISAR Klinikum 的少數股權。

善福德醫療集團的國際醫療保健分支機搆 Sanford World Clinic（善福德世界診所）現在將在 9 個國家的 30 多個地點開展服務。善福德世界診所秉承慈善理念，在 2007 年推出，旨在與醫療保健領導者建立合作關係，共同促進全球可持續服務的發展。

善福德醫療集團總裁兼 CEO Kelby Krabbenhoft 表示：「憑藉這些合作，我們正在創造獨一無二的共享學習機會。我們並不追求財務上的收益，但是我們認為這種合作將能幫助進一步推進實現我們關於健康和治癒疾病的使命。」

就服務範圍和協議類型來說，每項合作都獨一無二。這些合作所關注的重點並不相同，從初級和兒科護理一直覆蓋到研究和醫療系統營運。

善福德世界診所執行副總裁 Dan Blue（擁有醫學博士學位）說：「我們想要前往我們能夠發揮重要影響，並能建立經得起時間考驗的合作關係的地方。在以下七個國家中，我們都擁有出色的合作夥伴，而我們都有一個共同的目標，那就是推進全球醫療保健事業的發展。」

新西蘭：善福德世界診所和 Omni Health Limited 將於今年 2 月在奧克蘭的中央商務區開設一家全科診所。

愛爾蘭：善福德世界診所和 Hermitage Medical Clinic 將會建立一個臨床研究辦公室，借助由美國 Sanford Research 支持的臨床研究方案，擴展精密腫瘤學服務。

哥斯達黎加：善福德世界診所將為 Hospital Metropolitano 醫療系統提供戰略和營運上面的支持，而後者如今正在哥斯達黎加全國實現事業的蓬勃發展。

越南：善福德世界診所與 Victoria Healthcare 進行合作，支持開展為 Victoria 醫生、護士和行政管理人員進行改進的臨床與醫療保健管理教育計劃。

南非：善福德世界診所支持斯泰倫博斯大學 (Stellenbosch University) 繼續開展胎兒酒精譜系障礙 (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) 方面的臨床研究和教育計劃，並將與一系列合作者建立合作夥伴關係。

加納：善福德世界診所加納分所繼續與加納政府合作，進一步擴展其現有的 23 家診所。

中國：現在，善福德世界診所將為慈銘健康體檢管理集團提供腫瘤學上面的支持。這將會是一項遠程醫生對醫生合作。

慈銘健康體檢管理集團主席、中國醫生協會健康管理分會主任委員胡波（擁有醫學博士學位）表示：「我們很高興能夠與善福德醫療集團進行腫瘤學上面的合作，並且認為這能夠為中國癌症病人提供最為先進的治療，可以幫助提升病人的存活率和生活質量。」

善福德世界診所每年都會努力確定三到五項合作關係。

查詢善福德醫療集團詳情，請瀏覽 www.sanfordhealth.org。

查詢 Omni Health 詳情，請瀏覽 http://omnihealth.co.nz/。

查詢 Hermitage Medical Clinic 詳情，請瀏覽 https://www.hermitageclinic.ie/。

查詢 Hospital Metropolitano 詳情，請瀏覽 http://www.metropolitanocr.com/。

查詢 Victoria Healthcare 詳情，請瀏覽 http://www.victoriavn.com/。

查詢斯泰倫博斯大學醫學及健康科學系詳情，請瀏覽 www.sun.ac.za。

查詢慈銘健康體檢管理集團詳情，請瀏覽 www.ciming.com。

聯繫人：

Paul Heinert

善福德醫療集團傳媒關係部

電話：+1-605-366-2432 / 電郵：paul.heinert@sanfordhealth.org

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