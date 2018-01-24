日本12月進口年增14.9%，出口成長9.3%，貿易盈餘3590億日圓

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，受益於全球經濟復甦，日本 2017 年 12 月份出口穩健成長，為 2017 年劃上強勁的句號。而全球復甦態勢料將持續到 2018 年。日本統計部門公布的數據顯示，日本 12 月份出口較上年同期增長 9.3%，增幅略低於經濟專家估計的 10%。11 月份數據為增長 16.2%。



日本 12 月進口較上年同期增長 14.9%，增幅高於經濟專家估計的 12.4%。11 月份數據為增長 17.2%。



12 月份貿易收支出現金額 3,590 億日圓的盈餘，盈餘金額低於經濟專家估計的 5,350 億日圓。11 月份數據由初報的盈餘 1,134 億日圓，修正成為盈餘 1,122 億日圓。



受益於全球需求強勁增長和日圓貶值，日本出口去年都在回升。大型和小型製造業的信心上揚，大型企業計畫今年第一季增加資本投資。但日益增長的國內需求仍然是日本實現自我維持經濟復甦的關鍵所在。更好的零售銷售和家庭支出數據顯現樂觀跡象，進口持續成長將顯示需求正在上揚。



巴克萊證券日本經濟專家 Yuichiro Nagai 和 Yuikito Funakubo 在數據發佈前的一份報告中指出，受到亞洲、特別是中國的需求推動，第四季度出口可能強勁成長。



ING Bank 駐新加坡的亞太首席經濟專家 Rob Carnell 在數據發佈前表示，將看到進口有所增強，部分原因是國內需求上揚。此外，全球經濟表現良好，日本貿易活動也會繼續好轉。



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