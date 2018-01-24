國民黨批黨產會黑機關一年浪費5500萬預算

不當黨產處理委員會 23 日表示，國民黨變賣與轉移近 12 萬坪土地給第三方人士，有不當黨產之嫌，但國民黨隨後反擊，黨產會根本是黑機關，不只是冷飯熱炒，已經讓法院判四度敗訴的黨產會，一年要花 5500 萬的預算，總共可以換算成 3 萬 9 千個學童的一年營養午餐費，「這樣的黑機關黨產會還要持續的浪費納稅人錢嗎？」

國民黨指出，從民國 83 年 (西元 1994 年) 開始依照政府規定財團法人申報，一直都是採取公開透明的態度，且交由專業會計師每年做資產的增減並如實申報，整個過程都是在政府規定之下申報，絕對沒有任何不法。

國民黨批評說，黨產會大張旗鼓地召開記者會說明，不只是冷飯熱炒、更是拿竹竿拚菜刀的不當比喻；如果真要來比喻的話，黨產會被法院 4 度判敗訴，其一年 5500 萬的公務預算換算將可以供給三萬九千多個學童一年的營養午餐費，「這樣的黑機關黨產會還要持續的浪費納稅人錢嗎？」

國民黨強調，過往在處分所有土地時，也是為了資遣員工所做出不得不的法定義務支出；如果在過程當中有任何不法，早就應該於當時的陳水扁執政時期被清算或是在每年申報的時候時被檢調單位稽查；今天黨產會在記者會上，也無法說明過程到底有無違法，「是否先入為主認定有罪、所以才在羅織罪名、編寫證據？」

國民黨表示，現在執政黨利用國家機器把國民黨現金凍結，現在進一步針對合法土地，目的是否就是要讓國民黨連辦公地點都沒有，所以 2018 年縣市長選戰可以輕鬆選。

國民黨說，黨產會不需要冷飯重炒，因為抹黑造謠一百遍也不會成真，「這樣低劣的手法只是汙辱選民的智商，也對不起民主的價值。」

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