對川普隔空喊話 印度總理莫迪：反全球化與孤立主義必須停止

美國總統川普尚未動身，前往達沃斯世界經濟論壇 (WEF)，但已有人在 WEF 上，對他隔空喊話。印度總理莫迪週二 (23 日) 於 WEF 發表演說時指出，世界正面臨反全球化所造成的一系列嚴峻挑戰。

莫迪週二在 WEF 開幕儀式上發表演說，針對科技、氣候變遷、恐怖主義，以及貿易協定等議題，闡述己見。

莫迪直言，川普所倡導的反全球化及孤立主義，是「令人憂心的趨勢」。

他認為，川普大力主張保護主義，不只是和全球化作對，甚至還想扭轉此一趨勢，結果造成了新型態的關稅及非關稅壁壘，雙邊與多邊貿易協定談判，也陷入停滯，跨境金融投資減少，全球供應鏈的成長，亦因此停止。

莫迪強調，上述因反全球化所造成的困境，其解方絕非孤立主義，而是增進裡解、接受變化，並制定適宜、靈活的政策。

莫迪認為，科技為人類生活，帶來全方位改變，社群媒體就是個很好的例子；而數據，更可被視為一筆「巨大資產」，全球數據的流動，正在創造最大的機會與挑戰。

2018 年論壇的主題是「在分化的世界打造共享未來」，共計逾 3,000 名政經領袖到場與會，針對經濟展望、氣候變遷、人工智慧等多項議題，分享看法。

莫迪是本次論壇的主要嘉賓，而另一名備受矚目的嘉賓，正是川普，川普預計於週五出席論壇，並發表演說。

即便 2017 年 10 月，世銀 (World Bank) 將印度國內生產毛額 (GDP) 預測值，由 7.2% 下修至 7%，但印度仍是世界上最強勁的經濟體之一。