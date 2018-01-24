騰訊(00700-HK)永輝擬入股家樂福中國

家樂福公布，與騰訊(00700-HK)及永輝超市就潛在投資家樂福中國簽訂意向書。此次投資完成後，家樂福仍將是家樂福中國的最大股東。

這項潛在的投資將利用家樂福的全球零售知識，以及騰訊的技術優勢和永輝的業務知識，尤其是後者對生鮮產品的深入了解。

家樂福新任執行官邦帕爾周二承諾縮減成本，加大電商領域投資，以應對來自亞馬遜的競爭，並向中國本地投資者開放家樂福中國的資本，這是在中國這個全球第二大零售市場擴張計劃的部分內容。

自7月起擔任家樂福首席執行官的邦帕爾(Alexandre Bompard)面臨著在其核心法國市場提振業務的挑戰。家樂福在法國的市場一直在被未上市競爭對手Leclerc蠶食。

他還希望提高盈利能力和現金流，並加速公司向電商領域的擴張。家樂福在電商方面的投資有些落後了。

家樂福在2022年前將投資28億歐元以加速網上銷售，同時在2020年實現每年削減20億歐元成本。家樂福是歐洲最大的零售商，全球範圍內則是僅次於沃爾瑪的第二大零售商。

騰訊將進一步在家樂福生態系統中推廣微信、微信支付、雲計算及其他服務，並在社交平台上發展配套完善的零售服務，以分析家樂福中國的顧客消費數據。

騰訊去年12月入股永輝超市約5%股權，並對永輝子公司雲創進行增資。

家樂福是法國民間最大的雇主；該公司稱，將向法國總部2,400名雇員提供自願離職計劃。

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