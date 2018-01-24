領展(00823-HK)：去年30億拆售收益將用於減債回購

領展(00823-HK)在去年11月28日宣布以230億元出售手頭17個商場物業予基匯資本為首財團。領展行政總裁王國龍表示，交易待2月底完成，連同去年收購物業，實際有淨收益30億元可供動用，擬用於回購單位、降低借貸及收購所需。

他們會留意在香港及內地4個一線城市的收購機會。隨着落實出售17個商場，他們不再進行分拆業務計劃，原因是此舉未必能夠為分拆出來的業務給予溢價。

自領展在去年11月28日宣布以230億元出售手頭17個商場物業予基匯資本為首財團，僅接兩日後即重新啟動回購基金單位，由11月30日至今年1月22日期間，於18個交易日前後斥資逾12.68億元回購1817.2萬個單位，平均價為69.79元，較昨日收市價71.6元折讓2.53%。當中在12月21日共註銷866.3萬個單位，餘下950.9萬個單位待註銷。

王國龍透露，除了出售商場，早前亦曾考慮分拆部分商場物業上市等方案，但獲買家高價收購項目，錄得更高溢價。他稱目前已完成策略評估，暫沒有分拆業務的計劃。

領展旗艦項目彌敦道700號將於今年中開幕。王國龍表示，目前已有醫療診所、美容機構，及不少日韓食肆和消費品牌進駐，當中不乏首次來港的品牌，出租進度理想，他期望能為旺角帶來新景象。此外，這個商場將作為孕育領展數碼科技應用的基地，王國龍更稱其為「Lab Mall」。他透露，當有關數碼媒體及計劃運作成熟時，會擴展至領展其他商場。

他提到，香港零售市道開始復甦回暖，今年經濟較去年有改善，旗下商場續租租金升幅，將按個別商戶決定。

領展於旗下「泊食易」應用程式，推出首個兼容電子支付及泊車功能之手機付款平台，與支付寶香港、Android Pay、Apple Pay、銀通、萬事達卡、八達通、繳費靈、Visa及微信支付等九大電子付費機構合作。領展計劃於兩年內將「泊食易」內的電子支付功能應用在旗下商場租戶之交易系統，簡化商戶日常運作，提供數據分析，從而了解顧客需要，幫助業務發展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)