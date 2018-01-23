星展：2018年牛市持續 港股農曆年後或轉淡靜

星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福認為，2018年港股牛市局面將會持續，主要由於H股估值仍屬便宜對投資者較有吸引力，而北水未來仍將持續湧入，以及內地大型科技企業將來港上市。

今年以來內地和香港股市氣勢如虹，侯偉福指，過去一些外資基金經理認為內地企業舉債經營比率過高，經濟存在泡沫，而現時亦看到企業利潤同步增長，因此對內地市場態度轉為樂觀。

板塊方面，星展方面看好內銀股，因股息率達4.3%，且市賬率在1倍左右水平，估值較有吸引力；同時以看好本地銀行股，受本港同業拆息影響，拆息每上升25點子，銀行凈息差也會擴闊20至30點子；同時認為內險股未來有較大增長空間，因此值得關注；此外，星展認為科技股板塊值得關注，其估值雖然較貴，但有盈利增長支持，值得中線持有。不過，該行表示看淡本港房地產信託基金，因現時息率僅為3%，若加息之後更會令其吸引力減弱。

星展此前料今年恆指目標為33000點，星展銀行零售銀行業務及財富管理投資總監辦公室(北亞區)高級投資策略師李振豪認為，農曆新年過後港股交投會淡靜一些，市場有機會調整，但至於是否調整恆指目標仍需要時間觀察。

文：鄒舒惠

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